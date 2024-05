Bom dia e bom fim de semana!

- A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros promove, entre as 9h00 e as 13h00, no Hotel The Views Monumental – Lido, a conferência ‘Construir o Futuro dos Cuidados de Saúde com os Enfermeiros: Inovação, Compromisso e Valor’.

- Pelas 9h30, a sessão de abertura do XVI Colóquio do Mercado Quinhentista ‘Machiquo, Chão de Fogo’, no Fórum de Machico.

- Às 10h30, no Largo Padre Lomelino, no Caniço, a abertura da Semana da Saúde, promovida pela Missão Ilhafarma.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, às 11h00, o novo arruamento que liga as cotas mais altas da freguesia de São Roque, entre o Lombo Jamboeiro e o Galeão.

- Pelas 12h00, na Sé do Funchal, assista ao concerto com o Consort Bisel, com a direção artística de Sara Faria.

- A partir das 15h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, o Mesclarte’24 – Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas. A entrada é livre.

- A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, às 18h00, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, ‘Trios de Madeiras’.

- Sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18h00, o espetáculo ‘Abril em Maio’, de Sara Gonçalves.

- Na Ponta do Sol, o Festival Aqui Acolá está recheado de atividades culturais e musicais. Vanessa da Mata e Xinobi Live fazem parte do cartaz desta noite.