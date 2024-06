Sérgio Conceição já acertou saída do FC Porto

Sérgio Conceição já acertou a saída do comando técnico do FC Porto, após reunião entre os advogados do treinador e do clube esta segunda-feira.

O treinador de 49 anos abdica dos salários que tinha a receber pelas quatro épocas que restam de contrato, exigindo apenas os prémios de jogo que estão em atraso, noticia a SIC Notícias.

Em sete épocas ao serviço dos dragões, Sérgio Conceição conquistou um total de 11 títulos: três campeonatos, quatro Taças de Portugal, uma Taça da Liga e três Supertaças Cândido de Oliveira.