Hoje celebramos o Dia da Criança, data em que as crianças são o centro das atenções, recebendo presentes e participando em atividades para comemorar o dia. Todavia, é também um dia de reflexão sobretudo para os pais, responsáveis e para todos aqueles que no seu dia-a-dia lidam com crianças. Mais do que um dia em que as crianças recebem mais miminhos, este é o dia que pretende centralizar a criança e os seus problemas. Foi assim que através da declaração Universal dos direitos das crianças muitas políticas foram revistas em torno das crianças, visando os seus direitos e deveres. Atualmente, educar as nossas crianças na sociedade em vigor, torna-se um constante desafio! Fazer o melhor diariamente, honrando a essência pura e deslumbrante de cada criança, tornará tudo mais fácil...

Odontopediatria

Na medicina dentária, a odontopediatria, é a especialidade focada na manutenção da saúde oral infantil (bebés, crianças e adolescentes). Os médicos dentistas com formação nesta área, estão capacitados para acompanharem o crescimento orofacial das crianças, intercetando precocemente alterações orais. Além disso, têm um papel importante na educação para a saúde oral, transmitindo conhecimentos essenciais aos pais e às crianças, desmascarando mitos, tornando a saúde oral mais eficiente. Um dos grandes desafios desta área, é a desmistificação do medo de ir ao dentista, frequentemente enfatizado pela nossa sociedade. Infelizmente nos dias de hoje ainda me deparo com muitas crianças com traumas relacionados com experiências menos positivas na ida ao dentista.

Conquistar a confiança das crianças em contexto médico-dentário é um pilar essencial para o sucesso destas consultas. E, falando do sucesso das consultas, é inerente abordar o papel dos pais/responsáveis nas mesmas.... Sobre paternidade, muito haveria a dizer! Todavia, tanto nas consultas médico-dentários como nas restantes especialidades médicas, o papel e a postura dos pais/responsáveis detém um peso muito significativo. Tipicamente os pais representam um “porto de abrigo” e é frequente que estejam presentes nas consultas. Nas idas ao dentista, não é diferente! Porém, a grande dificuldade surge quando estes assistem às consultas com uma postura repleta de medos, de inseguranças e com uma linguagem desapropriada, interferindo negativamente no sucesso das mesmas. Por isso, acima de tudo torna-se importante que os pais estabeleçam um elo de confiança com os profissionais, seguindo as orientações no decorrer das consultas e que compreendam que tudo será feito visando o sucesso, pretendido por ambas as partes.

Por fim, eu, como médica dentista com prática exclusiva na odontopediatria, gostaria de aproveitar esta data para parabenizar todas as crianças e agradecer a todas aquelas que preenchem o meu dia. Agradeço também a todos os pais e colegas que confiam no meu trabalho e que me referenciam. Este ano, pela primeira vez, estou a celebrar este dia de forma diferente pois para além de médica dentista de crianças, estou a celebrar como mãe! Que neste dia possamos recordar o verdadeiro significado da felicidade!