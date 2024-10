Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), afirmou, esta manhã, à margem do III Congresso de Psicólogos da Madeira, que decorre entre hoje e amanhã no Centro de Congressos da Madeira, que é positivo o facto de o cheque-psicólogo poder dar uma resposta rápida a algumas situações, mas “não pode fazer esquecer que a resposta estrutural tem que ser reforçada” de modo a que os profissionais possam dar aquilo que as pessoas necessitam, sobretudo num panorama de crescimento de situações problemáticas.

O bastonário lembra que o cheque- psicólogo, que há de chegar à Região através da Universidade da Madeira, é uma medida complementar e transitória e entende o porquê de ser intitulada por muitos por “penso rápido”. No entanto, reitera que a medida “não pode substituir de forma nenhuma aquilo que é o necessário investimento nas estruturas basilares que podem e devem ser as respostas adequadas”, sejam para as pessoas no geral, sejam para os estudantes do ensino superior.

Aliás, Francisco Miranda Rodrigues afirma que os próprios serviços do ensino superior também devem poder reforçar aquela que é a sua capacidade instalada em termos de resposta de serviços de psicologia, “particularmente porque não é possível, através de cheque-psicólogos fazer, por exemplo, atividades preventivas ou de promoção da saúde”, nem “acautelar situações mais graves que precisam de intervenções multidisciplinares e que não podem também ser acompanhadas num regime do tipo cheque-psicólogo “.

Quanto às preocupações atuais da Ordem, o bastonário destaca os fenómenos associados ao desenvolvimento tecnológicos e alguns velhos problemas, como é o caso das dependências e das questões relacionados com a sexualidade. Temas que, note-se, serão também abordados ao longo destes dois dias de Congresso.

O bastonário constata ainda que o estigma à profissão “já é muito reduzido”, tendo em conta que “as taxas de crescimento de procura dos profissionais”, mas admite que ainda há algum em relação à doença mental, felizmente “menor do que há uns anos”.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) tem 27 mil profissionais em áreas diversificadas da sociedade.