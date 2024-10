António Capucho, um dos fundadores do PSD, considera que Miguel Albuquerque deve deixar a presidência da Mesa do Congresso do partido e defende que também devia deixar o cargo de presidente do Governo Regional.

Em declarações à Renascença, o histórico social-democrata considera “pernicioso para o PSD” a continuidade de Albuquerque, devido às investigações que envolvem o Governo Regional e pede uma renovação na Presidência da Mesa do Congresso, sugerindo o nome de Leonor Beleza.