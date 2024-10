Miguel Albuquerque disse, esta manhã, à margem do III Congresso de Psicólogos da Madeira, que decorre entre hoje e amanhã no Centro de Congressos da Madeira, que há “uma parte do PSD” que está “minado pelo politicamente correto”.

Palavras que surgem após ser questionado pelos jornalistas sobre as declarações de ontem do social-democrata António Capucho o qual defendeu, em entrevista à Renascença, que Albuquerque tem de sair da presidência da Mesa do Congresso Nacional do PSD, na sequência do caso de suspeita de corrupção que o envolve, considerando mesmo que a presença do governante é “perniciosa” para o partido.

O presidente do PSD-M garantiu não estar surpreendido com este tipo de opiniões, mas lembrou que não está “acusado nem condenado” de nada.

Além disso, o governante garantiu não estar “agarrado” ao lugar de presidente da Mesa do Congresso e afiança: “Se os congressistas quiserem que eu saia eu saio. Não tenho nenhum problema. Não estou agarrado a esse lugar”, frisou.

Recorde-se que o Congresso Nacional do PSD acontece, este fim de semana, em Braga.