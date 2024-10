Silas decidiu abandonar o Marítimo ontem de manhã

A saída, por demissão, de Jorge Silas do comando técnico do Marítimo foi tomada ontem de manhã e nada teve a ver com a figura do diretor desportivo, Danny Gomes. O JM apurou que ambos mantêm mesmo uma relação de amizade.

Segundo fontes ligadas ao técnico, a decisão de abandonar começou a desenhar-se ao início do treino matinal de ontem, após um desentendimento entre um dirigente e um elemento da sua equipa. Divergência que escalou até que o treinador apresentou a demissão numa reunião durante a tarde com a direção do clube. Danny não esteve presente nessa reunião,

Silas tem uma ótima relação com Danny, que se mantém mesmo após a saída do técnico português.

Ao apresentar a demissão, Jorge Silas abdicou de receber qualquer verba relativa ao contrato que o liga ao Marítimo até ao final desta época.

Apesar do desentendimento que resultou na rotura, sabe o JM que a estrutura maritimista considera que deu todas as condições para que o técnico pudesse conduzir o grupo ao sucesso. Jorge Silas, todavia, decidiu sair da região após 41 dias enquanto treinador maritimista.