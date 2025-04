A ARAE alertou, hoje, que na sequência das comunicações da DGC, a ‘SPDAD – Sociedade Portuguesa de Distribuição de Artigos de Desporto, Unipessoal Lda. – Decathlon Portugal’, na qualidade de distribuidora da marca em Portugal, deu conhecimento de uma campanha de recolha relativa a Porta-bicicletas de reboque Antares 2 e Porta-bicicletas de reboque Antares 3 da marca Menabo com as Referências: 5363321 / 5363294, comercializados entre 01 de março de 2024 e 30 de setembro de 2024.

Referem que foram comercializados em Portugal 27 unidades.

No âmbito dos processos de controlo de qualidade, foi constatado que os Menabo Antares 2 e Antares 3 não cumprem os requisitos de desempenho em matéria de segurança.

“A estrutura do porta-bicicletas pode partir e cair subitamente na estrada, provocando danos nas bicicletas ou a desconexão total do porta-bicicletas do veículo”, diz a ARAE alertada pela sociedade em questão. Assim, é solicitado pelo operador que os consumidores verifiquem se possuem um dos artigos abrangidos pela recolha, e em caso afirmativo que o deixem de utilizar e procedam à devolução numa loja DECATHLON.

Na sequência desta informação, “alertamos os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para a não utilização deste produto, devendo proceder de acordo com as indicações do distribuidor que se encontram disponibilizadas: https://cdn.decathlon.pt/pdf/Recall-L240284-MENABO.pdf”.