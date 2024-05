Bom dia e bom feriado!

Assinala-se hoje o Dia do Trabalhador. Espreite as atividades que pode fazer nesta quarta-feira.

- A festa em honra do Voto a São Tiago Menor, padroeiro da Cidade do Funchal, tem início às 10h00 na Sé, segue-se a procissão até à Igreja do Socorro onde decorre a missa solene às 11h30, presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

- A USAM – União dos Sindicatos da Madeira promove a partir das 10h30, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, uma concentração seguida de manifestação até ao Jardim Municipal, com as intervenções sindicais às 11h45.

- Entre as 10h00 e as 18h00, pode escolher o Montado do Pereiro para fazer um piquenique com a família e amigos.

- Às 12h00, na Avenida Sá Carneiro, vai decorrer a colocação de flores no Monumento ao Trabalhador Madeirense.

- Às 19h00, no Parque de Santa Catarina, pode assistir à atuação da banda Pilares de Banger, sendo o ponto alto da noite o concerto de Cuca Roseta acompanhada pela Banda Militar da Madeira, sob a batuta do maestro Tenente Luís Afonso.