Foi aprovado o voto de protesto “Contra a perseguição e intimidação a um bombeiro por parte do executivo do JPP na Câmara Municipal de Santa Cruz”, da autoria do PSD.

O JPP votou contra, o CDS-PP absteve-se, e, a favor, votaram PSD, PS, IL, CH e PAN.

“Foi público que foi aprovada, em reunião de câmara, na última semana, a aplicação de uma sanção disciplinar a um bombeiro da companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Em causa, está um comentário efetuado numa rede social sobre um partido político”, enquadra o documento do PSD.

“O processo movido pela Câmara Municipal de Santa Cruz contra o bombeiro em questão baseou-se, somente, naquele que foi um exercício de liberdade de expressão e cívica que é - ou deveria ser - comum num Estado de direito democrático”, elabora o mesmo documento.