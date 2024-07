A Associação Cultural e Recreativa do Facho da Ladeira congratulou todos os envolvidos no projeto ‘Vale do Fogo’, cuja apresentação decorrerá no Fórum Machico amanhã, dia 2 de julho pelas 19 horas.

Este projeto, vencedor do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Machico, será destacado durante a sessão solene do Dia da Freguesia promovida pela Junta de Freguesia de Machico (JFM).

A Associação enaltece a iniciativa de todos os participantes, “com especial reconhecimento ao talentoso diretor João Brás e à Junta de Freguesia de Machico pela iniciativa de levar a cabo um Orçamento Participativo da Freguesia, permitindo assim que, uma vez mais, esta significativo ícone identitário e cultural de Machico seja protagonista nesta antecipada produção audiovisual que faz a comunidade de Machico vibrar orgulhosamente”, Lê-se num comunicado enviado à redação.

“O projeto “Vale do Fogo” transcende o ecrã, e torna-se uma poderosa representação da cultura e identidade de Machico. Sob a direção do talentoso e premiado diretor João Brás, este filme é aguardado com antecipação pela população, que selecionou por votação este projeto”, sustenta.

“Os Fachos de Machico são mais do que uma celebração; são um legado que une a comunidade local, iluminando a noite do vale de Machico e honrando a história e os antepassados da região. Esta vibrante tradição é uma manifestação da rica cultura da Madeira, mantendo vivos os valores e a história do povo de Machico e da Região”, denota.

A Associação Cultural e Recreativa do Facho da Ladeira acompanha este projeto com grande entusiasmo, parabenizando ainda João Brás pelo seu empenho e dedicação em preservar e partilhar a tradição dos Fachos através do cinema.

“Desejamos que “Vale do Fogo” brilhe intensamente na sua apresentação, assim como brilham os Fachos de Machico, e que o mundo do cinema se ilumine também com a magia e emoção desta festividade única e tradicional”, remata.