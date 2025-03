A Administração dos Portos da Madeira (APRAM) e a AIDA Cruises vão realizar, na próxima segunda-feira, uma ação de plantação de árvores no Parque Ecológico do Funchal.

“A iniciativa ambiental, que conta com o apoio do agente de navegação da companhia, a Blandy Shipping, assinala a última escala da temporada do navio AIDAcosma, e está integrada na política de sustentabilidade ambiental de descarbonização que os Portos da Madeira tem desenvolvido”, indicou a APRAM, através de um comunicado enviado às redações.

“Encaramos o nosso compromisso com o ambiente e com o turismo sustentável de uma forma muito séria e empenhada, e esta ação de plantação de árvores, a terceira em menos de um ano, é disso exemplo”, explicou a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, lembrando as anteriores ações desenvolvidas no Parque Ecológico do Funchal, sempre com o apoio e envolvimento da autarquia.