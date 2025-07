Nuno Maciel marcou presença, esta manhã, na Feira Agropecuária da Santa do Porto Moniz, onde destacou o apoio do Governo Regional ao abate do gado regional que, em poucos anos, triplicou.

De acordo com o secretário regional de Agricultura e Pescas, na última campanha, o valor atribuído ultrapassou os 900 mil euros. “Ou seja, é dinheiro que fica na mão e no agregado familiar dos criadores de gado e é a forma mais óbvia do Governo Regional dizer que sim, que estamos aqui, e acreditamos neste setor”, vincou.

Questionado, pela comunicação social, sobre a crítica do PS que apelidou o evento de “Feira das Vaidades”, o secretário regional optou por não comentar, apontando, em contrapartida, que os criadores de gado “estão satisfeitos porque estava praticamente tudo vendido”.

Mais deu conta o dirigente que foi pedido, por parte dos criadores, mais espaço para que no próximo ano possam acomodar mais gado.

”Não pode haver setor primário que queira ser pujante e acrescentar valor à economia, se não tivermos os operadores económicos. Temos também as instituições locais, desde Casas do Povo à Câmara Municipal, bem como as instituições regionais, desde direções regionais, empresas públicas e institutos”, disse.

Mais mencionou que tomou nota e gostou da ideia de uma uma feira pecuária de menor dimensão na Ponta Delgada. “Vamos ver se conseguimos reunir condições para apoiar as ideias”, afirmou.