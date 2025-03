A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve presente numa iniciativa da junta de freguesia do Curral das Freiras dirigida por Manuel Salustino, destinada aos apicultores.

No âmbito do apoio ao setor primário, esta freguesia promoveu a entrega de várias colmeias a apicultores com atividade nesta freguesia.

Na oportunidade a secretária regional salientou a importância do poder local nomeadamente ao nível das juntas de freguesia.

A iniciativa foi antecedida por uma ação de esclarecimento por parte dos técnicos dos serviços do Governo Regional sobre as doenças que afetam as abelhas.

Foi ressalvada a necessidade de todos os apicultores registarem o número de colmeias a fim de ficarem integrados no conjunto de apoios existentes por parte das entidades públicas.