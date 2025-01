Os apicultores (pelo menos os da Ribeira Brava) continuam à espera das ajudas do Governo Regional depois dos incêndios de agosto passado. A acusação foi feita hoje pelo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, na sessão de abertura de mais uma edição da Mostra da Poncha e do Mel.

“O Governo Regional entregou alimentação para as abelhas logo após os incêndios, porque com tudo queimado faltava alimentação para os insetos. Muitos deles perderam colmeias inteiras e esses dados foram levantados pela Secretaria Regional da Agricultura e pela Direção Regional da Agricultura, para ver a possibilidade de futuros apoios e, pelo que sei, continuam a aguardar por estas ajudas”, frisou o autarca.

A IX Mostra da Poncha e do Mel arrancou hoje e prolonga-se até domingo, com muita animação e muita poncha.

“Faz parte das festas do concelho e já atingiu notoriedade regional, pelo que se prevê muita gente ao longo do fim de semana na Ribeira Brava”, referiu o presidente da Câmara Municipal.

Na ocasião, Ricardo Nascimento recordou que o certame promove não só a poncha, mas também a produção de citrinos e de mel. “O limão e a laranja são frutos cultivados na Serra de Água e são escoados através desta bebida tradicional”, destacou, relevando que o mel que se produz na freguesia “é de excelência”.

A Mostra da Poncha e do Mel conta com um programa diversificado para agradar ao maior número de público. É organizada pela Casa do Povo e conta com o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e da Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente.

O certame mantém o cariz popular e é uma oportunidade para degustar a variedade de ponchas que torna esta bebida especial na freguesia da Serra de Água.