O Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) promove no próximo domingo o seu 79.º encontro anual, com missa a ser celebrada, pelas 10h45, na igreja paroquial de São Roque, no concelho do Funchal.

Às 11h30, no final da Eucaristia, reliza-se uma homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar.

Depois, pelas 12h15, realiza-se a cerimónia de homenagem junto do monumento aos militares. falecidos no Ultramar, que se encontra no Jardim e S. Martinho, em frente do RG3. De referir que este monumento foi doado pelos militares fundadores à Câmara Municipal do Funchal, em 2022.

O almoço-convívio terá lugar no restaurante ‘A Montanha’, em S. Gonçalo.

Os interessados em participar neste convívio deverão contactar a organização, através do 9968041678, até à próxima sexta-feira (8).

“Os antigos militares, naturais da Madeira e Porto Santo e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar (1961-1975). Incluímos também os militares que serviram na Índia.(1954-1961). As pessoas que tiverem familiares no Ultramar e que estejam no estrangeiro podem contactar para o referido nímero. para fazerem parte do hostorial”, refere o comunicado assinado pelo coronel capelão, padre António Simões.