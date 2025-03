Bom dia!

- Das 10h00 às 13h00, na Praça do Fórum Machico, decorre a exposição da Proteção Civil que assinala o Dia Internacional da Proteção Civil.

- Nas instalações da ACIF-CCIM, à Rua dos Aranhas 26, a partir das 9h30, a sessão alusiva ao sistema de incentivos à produção e armazenamento de energia proveniente de fontes renováveis na RAM ‘+Energia’.

- A UMAR Madeira promove, às 10h00, na Avenida Calouste Gulbenkian, Edifício 2000, 9.º andar do autossilo, a conferência de imprensa para apresentar a campanha ‘Seguimos juntos/as pela igualdade’.

- Acontece a partir das 10h00 uma concentração/manifestação de trabalhadores a partir da Rua das Pretas até à Quinta Vigia.

- Às 10h30, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, ocorre a sessão de apresentação do livro ‘A Bonita Senhora de Olhos Cinzentos da Rua Kooli’, de Ulisses Rolim.

- A palestra com o tema ‘Invista nas mulheres: acelere o progresso’, no auditório do Colégio dos Jesuítas, às 15h00, conta com a professora Cristina Santos Pinheiro, com o economista Paulo Pereira e Sofia de Castro Fernandes – Founder & CEO de Às 9 no meu blog.

- Pelas 15h00, realiza-se a assinatura de protocolos com 12 associações juvenis, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.

- ‘Os Outros’ é um espetáculo de teatro, dança e multimédia que estreia no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, com duas sessões: às 15h00 para escolas e às 20h00 para o público em geral.

- Principia às 15h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, a conferência ‘Ser Mulher: Passado, Presente e Futuro’, alusiva ao Dia Internacional da Mulher.

- Às 17h30, no auditório da Junta de Freguesia de São Martinho, o presidente do Governo Regional preside à assinatura de protocolos entre o Governo e as Casas do Povo da Região.

- A cerimónia do 459.º aniversário da freguesia de São Gonçalo está agendada para as 18h30, no salão nobre da Casa de Saúde Câmara Pestana.

- Na FNAC do Madeira Shopping, às 19h00, Verónica Faria profere uma palestra sobre o Empreendedorismo Feminino. A entrada é gratuita e aberta ao público.

- A Orquestra de Sopros do Conservatório apresenta o espetáculo ‘Volta ao Mundo’, às 21h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.