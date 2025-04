A manchete da edição de hoje do JM revela que os animais de estimação que morrem em clínicas veterinárias na Madeira são incinerados juntamente com o lixo. Ao JM, João Henriques de Freitas, provedor do animal, contesta uma “situação injusta” e reclama a criação de um crematório específico. Natália Vieira da ANIMAD também apela a mudanças urgentes. Petição pública pede fim digno a custos acessíveis para os donos.

Em destaque, estão 2.500 plantas para travar a praga do escaravelho. O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza promete oferecer 2.500 plantas de 13 espécies até final do ano para substituir as palmeiras doentes no Porto Santo.

Nesta edição, saiba ainda que três jovens são acusados de roubos e agressões com faca em apenas três horas, Santana celebra a Liberdade com um colóquio a 25 de Abril, e conheça Simon Câmara, um lusodescendente que lançou um vinho em Londres com frutas madeirenses.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição desta segunda-feira do seu JM.