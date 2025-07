Aníbal Garanito é o novo presidente da comissão política concelhia da Ponta do Sol.

O presidente agora empossado foi deputado municipal na Ponta do Sol, no mandato 2017/2021. Nesta missão, foi reconhecido como um deputado interventivo, interessado e uma ajuda preciosa na condução dos trabalhos da estrutura centrista do concelho. É um empresário agrícola de grande sucesso e, com certeza, dará continuidade ao trabalho do CDS-PP na Ponta do Sol.

No seu discurso de tomada de posse, Aníbal Garanito afirmou que é com grande honra que assume este cargo no seu concelho, “após um legado de ressurreição do partido na Ponta do Sol a partir de 2016, com a conquista de uma vereação em 2017 e com a extrapolação regional de uma das nossas militantes que daqui saiu”, referindo-se a Sara Madalena, atual deputada na Assembleia Legislativa da Madeira e presidente cessante desta estrutura concelhia, a quem Aníbal muito agradece por todo o apoio neste seu novo desafio.

Na ocasião, o novo presidente da comissão política concelhia garantiu que esta estrutura centrista continua unida, forte e a querer fazer a diferença na Ponta do Sol “pela estabilidade, pela responsabilidade e pela continuidade da onda azul neste concelho”, vincou.

Por sua vez, o presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, também presente nesta eleição e tomada de posse, sublinhou que a concelhia da Ponta do Sol está empenhada em revitalizar o partido e em mobilizar militantes e eleitores para as autárquicas de 12 de outubro.

Para José Manuel Rodrigues, “a coligação PSD/CDS quer vencer as eleições para promover crescimento económico, desenvolvimento social e atrair mais investimentos privados para a Ponta do Sol, apresentando alternativas em Câmaras que atualmente estão na oposição”, disse.

O presidente dos centristas na Madeira reforçou ainda que, tal como em 2021, nas eleições autárquicas, houve a necessidade de reforçar a governabilidade e a estabilidade política na governação e no Parlamento, levando essa mesma estabilidade às autarquias locais. Por essa razão, José Manuel Rodrigues garante “estar convencido que a coligação PSD/CDS pode e deve vencer as eleições para que possamos voltar a ver este concelho a crescer economicamente, com mais desenvolvimento social e mais investimento privado”, reiterou.

O líder do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, aproveitou a oportunidade para anunciar que Aníbal Garanito será o cabeça-de-lista à freguesia da Ponta do Sol pela coligação PSD/CDS.