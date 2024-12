O centro comercial Anadia Shopping, no Funchal, irá receber amanhã, a partir das 10h30, a chegada do Pai Natal marcando a época natalícia a ser adocicada com demais eventos naquela superfície comercial.

Sobre o dia de amanhã, uma nota enviada à imprensa, sustenta que o Pai Natal chegará acompanhado de uma “animada Fanfarra de Gnomos”.

“O evento contará com surpresas especiais para as crianças, garantindo uma manhã de puro divertimento”, é assinalado.

“O espírito natalício será ainda celebrado com dois concertos muito especiais, às 17h00: 13 de dezembro: Duo Sara Borges , 20 de dezembro: Duo Petra Gomes. Ao longo de todo o mês de dezembro, o Anadia Shopping estará decorado com um ambiente natalício que convida todos a viver a magia desta época especial”, é rematado.