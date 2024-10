A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, preside, pelas 9h30, na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro, no auditório da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, à sessão de abertura das comemorações do Dia Mundial do Cuidador Informal.

Refira-se que o Dia Mundial do Cuidador Informal é celebrado a 5 de novembro e foi instituído com o intuito de prestar homenagem a todas as pessoas que, de forma informal, prestam cuidados básicos a quem não pode cuidar de si próprio.