Ana Maria Dias, líder do grupo municipal do PS, no Porto Santo, no púlpito das intervenções da sessão solene do Dia do Concelho, enfatizou o trabalho feito pela oposição, neste últimos quatro anos.

“Nunca deixamos de defender o nosso desígnio de defender o Porto Santo”, asseverou, lembrando a fiscalização e medidas propostas. “A nossa luta foi sempre por causas que acreditamos ser justas e necessárias para o bem do nosso concelho”, disse.

Entre estas, destacou o reforço de verbas aos Bombeiros, o apoio à natalidade, requalificação de espaços públicos, mecanismos de compensação na área social e medidas turísticas. “Acreditamos que não foi uma luta em vão”, rematou.