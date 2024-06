A Diretora Regional para as Políticas de Longevidade, Ana Clara Silva, participou, no dia 18 de junho, na 6ª Conferência Connecting HealthCare, realizada no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, organizado pela Unidade Local de Saúde de Matosinhos em parceria com o Seal Group.

Ana Clara Silva integrou o primeiro debate “A Evolução na Saúde”, no qual também participaram o professor Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde do XXI Governo de Portugal, Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde e Kita Sallabanda Diaz, Presidente da Sociedade Espanhola de Radiocirurgia. No painel, foi abordada a evolução da saúde num contexto de complexidade e incerteza, segundo a trilogia inevitável do tempo: passado, presente e futuro.

O segundo debate foi dedicado ao tema “Visões para um Amanhã”, com a participação do Professor Sobrinho Simões, do Cardeal Américo Aguiar, Isabel Pires de Lima, Ministra da Cultura do XVII Governo de Portugal e Pedro Siza Vieira, Ministro da Economia do XXI e XXII Governos de Portugal.