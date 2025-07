Um grupo de jovens do ATL ‘Biblioteca a Brincar... e a Aprender’, do Curral das Freiras, visita, nesta manhã de quarta-feira, as instalações do JM e da rádio JM FM.

Nesta visita, os alunos tiveram oportunidade de conhecer os espaços da redação do JM, assim como as respetivas funções, e puderam ver o trabalho que é feito e como são publicadas as notícias online.