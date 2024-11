No dia 14 de novembro, a turma do Curso Profissional de Técnico/a de Desporto, 10º5, acompanhada pelas professoras Ana Freitas e Sara de Sousa, visitou o Clube de Golfe do Santo da Serra (CGSS).

“Durante a visita, conseguiram combinar a prática desportiva com a aprendizagem do inglês. Recebidos de forma acolhedora por João Goes, coordenador desportivo do CGSS, os alunos ouviram atentamente as informações transmitidas por este, responderam acertadamente às questões formuladas e ainda adquiriram vocabulário Inglês relacionado com esta prática desportiva A atmosfera descontraída e saudável do evento fez desta atividade uma ocasião inesquecível e marcante para todos os participantes”, conta a direção do estabelecimento de ensino.