Alunas da Universidade Sénior da Ribeira Brava aprendem a fazer Naninhas do Bem

O projeto Naninhas do Bem da Associação Aconxego foi apresentado hoje na Universidade Sénior da Ribeira Brava e logo um grupo de alunas deu início à confeção dos famosos travesseiros com forma de cão.

Recorde-se que estas naninhas são oferecidas às crianças hospitalizadas, como forma de lhes proporcionar algum conforto num momento de grande fragilidade e até de solidão, longe dos pais, irmãos e demais familiares.

A iniciativa de levar o projeto até à Ribeira Brava, partiu, segundo a Aconxego, de uma professora que “une o gosto pela costura e o desejo de ajudar o próximo”.

“É mais uma prova de que a Universidade Sénior é um espaço de aprendizagem, convívio e, acima de tudo, de grande solidariedade e partilha. Um agradecimento especial a este fantástico grupo pela inspiração e à Professora Joana por dinamizar este projeto tão bonito! Mal podemos esperar por ver as primeiras Naninhas a serem construídas por estas mãos experientes!”, lê-se numa publicação da associação.