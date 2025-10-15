Alunas da Universidade Sénior da Ribeira Brava aprendem a fazer Naninhas do Bem

O projeto Naninhas do Bem da Associação Aconxego foi apresentado hoje na Universidade Sénior da Ribeira Brava e logo um grupo de alunas deu início à confeção dos famosos travesseiros com forma de cão.
Recorde-se que estas naninhas são oferecidas às crianças hospitalizadas, como forma de lhes proporcionar algum conforto num momento de grande fragilidade e até de solidão, longe dos pais, irmãos e demais familiares.
A iniciativa de levar o projeto até à Ribeira Brava, partiu, segundo a Aconxego, de uma professora que “une o gosto pela costura e o desejo de ajudar o próximo”.
“É mais uma prova de que a Universidade Sénior é um espaço de aprendizagem, convívio e, acima de tudo, de grande solidariedade e partilha. Um agradecimento especial a este fantástico grupo pela inspiração e à Professora Joana por dinamizar este projeto tão bonito! Mal podemos esperar por ver as primeiras Naninhas a serem construídas por estas mãos experientes!”, lê-se numa publicação da associação.
Há muito que a circunstância atual da Habitação deixou de ser unicamente uma questão numérica. Desde os anos 70 que se adensam sinais de desequilíbrio,...
A vida política e económica de um país e de uma região, é pautada pela sua estratégia e pela sua viabilidade. Mais do que um mero exercício contabilístico,...
A venda de bens imóveis do beneficiário do regime de maior acompanhado depende sempre de autorização prévia do Tribunal. Importa, porém, deixar claro que...
A opinião pública ainda tem algumas dúvidas sobre o papel de um doutoramento na sociedade. Eu, aluno finalista do Doutoramento de Química na Universidade...
A população da Região Autónoma da Madeira deverá baixar para metade nos próximos 75 anos, segundo a mais recente projeção do Instituto Nacional de Estatística....
AQUINTRODIA
Venho surpreender-te.
Talvez pudesse começar: foi hoje que lancei a mão à pena, como era usual em tempos idos, mas já não tenho o jeito...As letras já...
Os dias que correm são estranhos, há algo neles que rejeitamos profundamente! O padrão social é obviamente dinâmico, e esse dinamismo é sinal de evolução...
Como é apanágio nas eleições autárquicas, assistiu-se a uma grande mobilização ao longo das últimas semanas, onde imperou, por regra, uma sã vivência democrática,...
Lisboa, 23 de maio de 1536. O céu pesa sobre a cidade como um presságio. Os sinos dobram, mas não anunciam festa. O som espalha-se pelas colinas, como...
Não estava no programa do Governo, não foi discutido com a comunidade científica, não existiu um diagnóstico aprofundado, não se conhece uma análise de...
A adoção de assinaturas eletrónicas deixou de ser “nice to have” para se tornar peça central na governança documental das PME. Além de reduzir erros operacionais - desde versões divergentes...
O ministro da Defesa israelita ameaçou hoje retomar os combates na Faixa de Gaza, caso o Hamas não respeite o acordo de cessar-fogo, após o movimento islamita...
O Presidente Donald Trump afirmou hoje que considera ataques terrestres de forças norte-americanas em território venezuelano, contra narcotraficantes....
Um curto-circuito num quadro elétrico instalado no campo de baixo do Centro Desportivo da Madeira, na Meia Légua, causou algum alarme junto da população....
A chuva deixou, esta noite, uma estrada no Estreito de Câmara de Lobos quase intransitável, de tão alagada.
Segundo Amílcar Figueira, autor da foto, esta...
O Instituto de Segurança Social da Madeira e o Galo Resort Hotels celebraram ontem um protocolo que dá continuidade ao projeto Green Buddies, uma iniciativa...
Entre janeiro e setembro deste ano, passaram pelo aeroporto da Madeira 4,3 milhões de passageiros.
Os dados divulgados hoje pela Vinci, que detém a ANA,...
Uma equipa de emergência pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa e uma patrulha da Polícia de Segurança Pública foram acionadas para a zona da Fundoa,...
O secretário norte-americano da Defesa, Pete Hegseth, avisou hoje a Rússia que deve tomar medidas a curto prazo para terminar a guerra na Ucrânia, ou,...
Mais de 100 pessoas pedem esclarecimentos sobre o alegado uso da Base das Lajes, nos Açores, para transporte de armamento e escala de aeronaves militares...
O projeto Naninhas do Bem da Associação Aconxego foi apresentado hoje na Universidade Sénior da Ribeira Brava e logo um grupo de alunas deu início à confeção...