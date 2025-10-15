MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Alunas da Universidade Sénior da Ribeira Brava aprendem a fazer Naninhas do Bem

    Alunas da Universidade Sénior da Ribeira Brava aprendem a fazer Naninhas do Bem
    Alunas da Universidade Sénior da Ribeira Brava aprendem a fazer Naninhas do Bem
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
15 Outubro 2025
18:53
Comentários

O projeto Naninhas do Bem da Associação Aconxego foi apresentado hoje na Universidade Sénior da Ribeira Brava e logo um grupo de alunas deu início à confeção dos famosos travesseiros com forma de cão.

Recorde-se que estas naninhas são oferecidas às crianças hospitalizadas, como forma de lhes proporcionar algum conforto num momento de grande fragilidade e até de solidão, longe dos pais, irmãos e demais familiares.

A iniciativa de levar o projeto até à Ribeira Brava, partiu, segundo a Aconxego, de uma professora que “une o gosto pela costura e o desejo de ajudar o próximo”.

“É mais uma prova de que a Universidade Sénior é um espaço de aprendizagem, convívio e, acima de tudo, de grande solidariedade e partilha. Um agradecimento especial a este fantástico grupo pela inspiração e à Professora Joana por dinamizar este projeto tão bonito! Mal podemos esperar por ver as primeiras Naninhas a serem construídas por estas mãos experientes!”, lê-se numa publicação da associação.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Desilusão
14/10/2025 08:00

Os dias que correm são estranhos, há algo neles que rejeitamos profundamente! O padrão social é obviamente dinâmico, e esse dinamismo é sinal de evolução...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas