Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, no âmbito da empreitada municipal ‘Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do concelho’, terão lugar alterações à circulação rodoviária em diversos arruamentos da cidade, nomeadamente na Rua Dr.º Pita, Rotunda da Quinta Magnólia e Rua dos Ilhéus, no período compreendido entre os dias 20 e 30 de maio de 2025.

Durante a execução da intervenção, os trabalhos desenvolver-se-ão de acordo com a seguinte calendarização:

De 20 a 24 de maio: realização de trabalhos de fresagem na Rua dos Ilhéus (sentido este-oeste), prosseguindo posteriormente para a Rua Dr.º Pita (sentido norte-sul) e para a Rotunda da Quinta Magnólia.

Seguir-se-á a fase de pavimentação, que incidirá sobre os mesmos arruamentos, com conclusão prevista para o dia 30 de maio, na Rua Dr. º Pita (sentido sul-norte).

Durante o período de execução da empreitada, a circulação rodoviária estará condicionada nos locais referidos, sendo a mesma devidamente sinalizada com sinalização temporária, em articulação com a Polícia de Segurança Pública, que assegurará a coordenação do tráfego rodoviário.

A Câmara Municipal do Funchal apela “à melhor compreensão e colaboração de todos os munícipes e demais utentes da via pública, lamentando os eventuais constrangimentos causados, os quais se revestem de caráter temporário e imprescindível para a melhoria das infraestruturas viárias do concelho”.