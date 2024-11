A Assembleia Legislativa da Madeira vai acolher, em junho do próximo ano, o Encontro Extraordinário do Grupo de Empregadores Europeus, realizando, no seu Salão Nobre, uma conferência cujo principal propósito será debater questões relacionadas com o papel da Região Autónoma da Madeira no contexto da Macaronésia. Vasco Mello, Vice-Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e membro do Conselho Económico e Social Europeu (CESE), deslocou-se ao Funchal para apresentar ao presidente do Parlamento madeirense o programa preliminar do Encontro, que contará, também, com a colaboração da Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF).

A iniciativa, que, este ano, teve lugar na Hungria, nos dias 7 e 8 de outubro, contou com mais de uma centena de participantes, oriundos de várias países, tem como objetivo fomentar os valores da União Europeia, procurando aproximar os cidadãos do projeto europeu e promovendo uma Europa economicamente mais robusta e afirmativa, incentivando uma verdadeira articulação entre as empresas e associações empresariais do espaço europeu, tendo em vista aquelas que são as suas grandes prioridades , designadamente colocar a UE na vanguarda digital, reforçar as suas bases económicas e aproveitar as oportunidades proporcionadas por uma ação climática proativa.

Vasco Mello, que representa a delegação portuguesa do CESE, entende que o arquipélago da Madeira, pelas suas idiossincrasias insulares e ultraperiféricas, reúne todas as condições para ser, desta feita, o anfitrião do Encontro Extraordinário do Grupo de Empregadores Europeus, o que lhe permitirá mostrar o seu potencial económico e empresarial, não só no setor do turismo, mas noutras áreas, como a tecnologia e a inovação. O programa ainda não está concluído, mas é sabido que se desenrolará ao longo de dois dias, na capital madeirense, contemplando, além da conferência na Assembleia Legislativa, o estabelecimento de contactos com instituições e empresas sediadas na Região.

O Grupo dos Empregadores, no seu conjunto, tem procurado criar um ambiente empresarial europeu que ofereça oportunidades aos empregadores para crescerem e serem bem-sucedidos nos seus negócios. Os seus membros colaboram estreitamente com as seis principais organizações empresariais da Europa, a saber, BusinessEurope, Copa-Cogeca, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, SGI Europe e SMEunited. Estas organizações, além de serem aliadas importantes no intercâmbio de conhecimentos especializados, ajudam a que a nossa voz se faça ouvir. Além disso, cooperam frequentemente com muitas outras instituições e organizações empresariais, tanto a nível nacional como europeu.