O presidente do Governo Regional visita esta terça-feira, a partir das 10h30, quatro empresas criadas no âmbito do programa CRIEE, financiado pelo Fundo Social Europeu e gerido na Região pelo Instituto de Emprego da Madeira.

A primeira empresa a visitar será a Taberna do Rodolfo, um restaurante criado em 2023 por Letícia Sofia Paixão de Nóbrega e Rodolfo dos Santos Alves, llocalizado à Estrada da Boa Nova.

As quatro empresas a visitar, correspondem a um apoio global de 107 822 euros, resultando na criação de 10 postos de trabalho.

Pelas 11 horas visitará o estabelecimento de Ilda Maria Berenguer Freitas Andr, na Estrada da Boa Nova nº 197 A, no Funchal. Criado em 2022 dedica-se a outras atividades especializadas construção. A empresa tem o nome de ‘Mestre André Caixilharia e Manutenções’, proporcionou um posto de trabalho e foi apoiada em 9. 146,12 euros.

Pelas 11h30, o governante visita uma empresa criada em 2017 por António Gil Nóbrega Rodrigues, que fica no Caminho de São Martinho nº 17C. Trata-se da escola de condução ‘Alternativa Loja do Condutor’, que veio criar quatro postos de trabalho e recebeu apoio público de 43 395,96 euros.

Finalmente, às 12 horas estará no Caminho do Amparo, n.º 138 (Edifício Várzea Park BL 4 - Norte Loja GK – Funchal), onde visitará um empreendimento criado em 2023 por Marco André de Jesus Gomes. É a Barbearia do Barbas, que teve um apoio público de 13 240,76 euros e proporcionou um posto de trabalho.

De acordo com informação disponibilizada pelo Gabinete da Presidência, nos anos de 2023 e 2024 (até à data), no âmbito do CRIEE, o Instituto de Emprego da Madeira celebrou 74 contratos de concessão de incentivos de projetos, num total de 105 postos de trabalho, a que equivale um montante total de apoio de 1 223 675 euros.

Desde 2015, contam-se 554 projetos de criação da própria empresa, num total de 938 novos postos de trabalho, o que representa um investimento global de 9,5 milhões de euros, acrescenta a mesma fonte.

A fixação dos projetos é de âmbito regional, sendo mais prevalente no concelho do Funchal, com cerca de 55% do total dos projetos aprovados, seguindo-se os concelhos de Santa Cruz (14%) e Machico (8%). Cerca de 20% dos projetos são respeitantes a ‘Alojamento, restauração e similares’, seguindo-se as áreas ‘Outras atividades de serviços’ (19%) e ‘Comércio por grosso e a retalho’ (17%).

No que se refere à faixa etária, a maioria (60%) dos promotores tem idade compreendida entre os 30-44 anos, seguindo os promotores com idade igual ou superior a 45 anos (22%) e por último os jovens com idade até aos 29 anos (18%).

Os programas de criação de empresas e emprego promovidos pelo Instituto de Emprego da Madeira têm tido um papel crucial no apoio a criação do próprio emprego, por parte de desempregados com espírito empreendedor e que apresentem um projeto de investimento viável, bem como têm contribuído para a criação de outros postos de trabalho que sejam necessários ao desenvolvimento do projeto.