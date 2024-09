O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se esta sexta-feira ao concelho de Santana, onde visita, pelas 12 horas, a agora concluída obra de Ampliação do Sistema de Tratamento e Abastecimento do Pico do Eixo.

A obra, que é parte integrante de um conjunto de investimentos – Santana, Machico, Câmara de Lobos e Ribeira Brava – conducentes à melhoria da qualidade e da quantidade de água fornecida pelos sistemas de abastecimento geridos pela ARM, ascendeu a 2,7 milhões de euros e beneficia 2.600 fregueses de Santana e do Faial.

O investimento, ao abrigo do POSEUR contemplou a ampliação e melhoria da Estação de Tratamento de Água do Pico do Eixo e a execução de nova conduta adutora para reforçar o abastecimento de água ao Reservatório da ETA.