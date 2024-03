Albuquerque recusa debate com Manuel António Correia

O líder do PSD-M e candidato, de novo, a presidente daquele partido, recusa ir a debate com o seu ‘rival’, Manuel António Correia, para as diretas que acontecem a 21 de março.

Em reação à entrevista dada hoje ao DN-Funchal, Miguel Albuquerque explicou que não vai lavar roupa suja.

“Se o partido estivesse divorciado não tínhamos ganho eleições”, sublinhou aos jornalistas à margem da assinatura de protocolos com casas do povo, no Convento de Santa Clara.