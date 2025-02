Há 15 anos, no 20 de fevereiro, Miguel Albuquerque era presidente da Câmara Municipal do Funchal, tendo estado, desde a primeira hora, envolvido nas operações de socorro e de limpeza da cidade, fustigada pela aluvião.

Hoje, o presidente do Governo Regional, em gestão, divulgou nas páginas institucionais do Governo um vídeo onde recorda os momentos marcantes daquele dia, acompanhado de imagens fortes que permanecem imutáveis no imaginário coletivo dos madeirenses.

“Foi um acontecimento que traumatizou muito”, sublinhou Miguel Albuquerque.