Miguel Albuquerque, que acaba de visitar o renovado restaurante ‘Clássico’, no valor de um milhão e 300 mil euros, diz que é extraordinário como a Região subiu em número de dormidas e de hóspedes. O que significa, prossegue, que estamos no bom caminho.

O presidente do Governo Regional, adiantou aos jornalistas que os números não vão, obviamente, continuar a subir e que o que é preciso é manter a qualidade dos serviços prestados. Albuquerque, que é também candidato às eleições de 23 de março, na sequência da queda do Governo e dissolução do Parlamento regional, não está preocupado com a circunstância de muitos partidos já terem admitido que não querem fazer acordos com o candidato social-democrata.

“Eu ficava mais preocupado se quisessem fazer acordos. É fundamental termos uma votação expressiva no nosso partido porque é aquele que, de facto, dá estabilidade”. “Não podemos continuar nesta situação de instabilidade até porque o que se está a passar na Europa e nos Estados Unidos não é favorável”, alertou Miguel Albuquerque, depois da visita ao restaurante que existe desde 1994 e tem 26 funcionários.