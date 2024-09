“Estamos serenos e queremos que esta situação seja resolvida. Tenho a melhor impressão relativamente às pessoas que estão envolvidas na investigação”.

Estas as primeiras palavras do presidente do Governo regional quando instado a se pronunciar sobre o processo ‘Ab Initio’, que resultou em oito detenções na Madeira e cujas medidas de coação deverão ser conhecidas esta tarde.

Albuquerque, que reforçou que este é um processo desencadeado “por denúncias anónimas de partidos que querem ganhar na secretaria já que não ganham nas eleições, reafirmou que os concursos públicos estão publicados nas plataformas e podem ser consultados.

O governante e presidente do PSD Madeira fez questão de garantir que “o nosso partido não tem nenhum financiamento ilegal. Isso posso garantir”.

Sobre o facto de o secretário geral do PSD Madeira ter sido constituído arguido, Albuquerque sublinhou que José Prada “está disponível para esclarecer tudo”, vincando ainda que “todas as contas dos partidos políticos, designadamente o PSD da Madeira, são fiscalizadas por elementos do tribunal constitucional, que acompanham as campanhas. Qualquer despesa, de qualquer campanha eleitoral, há um conjunto de inspetores que analisam tudo o que é gasto, desde as bandeiras aos panfletos”.

O líder do PSD da Madeira acentuou que “todas essas contas são fiscalizadas e auditadas, são homologadas pelo tribunal constitucional e pelos partidos. Não temos qualquer hipótese de termos financiamentos ilegais para as campanhas. Isso não existe hoje”.

Miguel Albuquerque falava com os jornalistas à margem da inauguração de Ampliação do Sistema de Tratamento e Abastecimento do Pico do Eixo, em Santana.”

A obra, que é parte integrante de um conjunto de investimentos – Santana, Machico, Câmara de Lobos e Ribeira Brava – conducentes à melhoria da qualidade e da quantidade de água fornecida pelos sistemas de abastecimento geridos pela ARM, ascendeu a 2,7 milhões de euros e beneficia 2.600 fregueses de Santana e do Faial.

O investimento, ao abrigo do POSEUR contemplou a ampliação e melhoria da Estação de Tratamento de Água do Pico do Eixo e a execução de nova conduta adutora para reforçar o abastecimento de água ao Reservatório da ETA, lê-se na nota de imprensa.