O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, lamentou a morte do seu motorista Pedro, amigo e companheiro de “muitos anos de trabalho”.

“Muitos momentos e conversas por essas estradas fora. Dias mais acelerados, dias menos bons, dias que me correram bem. Todos eles com a tua companhia, o teu profissionalismo, a tua humildade e a tua discrição”, escreveu Albuquerque nas redes sociais.

O chefe do Executivo agradeceu o seu trabalho e empenho, mas sobretudo a sua “amizade e companhia.”

“Esta vida que eu levo pode ser muito solitária e são aqueles com quem trabalhamos que muito acompanham o nosso dia a dia. As frustrações, as conquistas, as coisas a que achamos piada. À tua família e amigos, endereço as minhas condolências. Também eles foram privados da tua presença, por conta do teu trabalho. Apenas quero que saibam que foste um profissional exímio e um ser humano ímpar. Obrigado por tudo”, concluiu.