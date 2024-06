Albuquerque: “Estou sempre em direção ao céu e há uns diabinhos que vão ficando pelo caminho”

”O mau olhado não entra em mim”, começou por dizer Miguel Albuquerque no Mercado Quinhentista, em Machico, o primeiro ato oficial depois da sua tomada de posse. O comentário surgiu na sequência de ter sido curado do olhado por uma curandeira medieval.

O presidente do Governo Regional enalteceu o crescimento do Mercado Quinhentista, que saiu da escola de Machico para toda a comunidade local e regional, sendo atualmente um dos cartazes turísticos do calendário de eventos da Região. “Melhora sempre de ano para ano”.

Com o tema deste dia de abertura a ser ‘entre o céu e o inferno’, o governante foi questionado sobre se neste mandato estará preparado para essas duas realidades. Albuquerque respondeu que é um crente. “Estou sempre em direção ao céu e há uns diabinhos que vão ficando pelo caminho”, disse.

Confrontado, por outro lado, com afirmações do presidente da Ordem dos Economistas que a redução do IVA na Madeira para 4%, anunciada por Albuquerque ontem, não terá efeitos na vida das pessoas, o governante respondeu que “pode não ter efeito na vida dele, mas terá na vida das famílias”.

Sendo este o último dia de campanha para as europeias e instado a comentar uma sondagem que dá possibilidade do PS eleger entre 7 a 9 eurodeputados e a AD seis, ou seja, não prevendo a eleição de Rubina Leal, Albuquerque reafirmou estar “irritadíssimo” com a decisão do PSD a nível nacional. A seu ver, foi um “tiro no pé’ o partido não ter colocado nenhum candidato das regiões autónomas em lugares iminentemente elegíveis.

De qualquer modo, comentou que as sondagens em Europeias são difíceis de acertar devido à elevada abstenção.

Sobre se ficará satisfeito se pelo menos o PS eleger um madeirense, e a responder como líder do PSD Madeira, disse que “esse é um truque”.