O presidente do Governo Regional entregou hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, a proposta do Programa do Governo para a legislatura (2024-2028).

De acordo com Miguel Albuquerque, que à saída do encontro com José Manuel Rodrigues se mostrou otimista com a possibilidade de entendimento com os partidos no parlamento, a proposta do Governo Regional atende a reivindicações de todos os partidos com assento parlamentar, algumas por serem transversais aos partidos que suportam o governo e aos partidos da oposição e outras que são reivindicações exclusivas da oposição, como por exemplo a ligação ferry ao Continente, reclamada há anos pelo JPP.

Albuquerque voltou a insistir que foi o PSD que venceu as eleições regionais, que o período de campanha já terminou e que agora é tempo de “avançar”.

A proposta será agora distribuída pelos partidos com representação parlamentar e depois será discutida e votada no hemiciclo.