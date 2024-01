Albuquerque elogia intervenção de Montenegro: “Foi um discurso com uma carga emocional bastante forte”

“Foi um discurso bom. Talvez o melhor do Luís Montenegro nos últimos meses”.Assim reagiu Miguel Albuquerque, presidente do PSD Madeira, à intervenção de Luís Montenegro na convenção da coligação AD, que decorreu este fim de semana.

“Foi um discurso muito assertivo, no qual ele toca nas questões essenciais, que são os desafios do país. Foi um discurso com uma carga emocional bastante forte, mas colocando de uma forma muito clara perante os portugueses quais são as opções que têm”, começou por afirmar, realçando que tais opções têm de ser “realistas e não podem assentar em demagogias de partidos ou objetivos impossíveis”.

Para o social democrata, este congresso foi um arranque “muito positivo” da campanha eleitoral para as eleições nacionais do próximo dia 10 de março, não tendo considerado relevante a ausência do terceiro partido da coligação, o PPM, nem de Pedro Passos Coelho. “Quem é o candidato a primeiro-ministro é o Luís Montenegro”, atirou.

Apenas reiterou que “é preciso uma mudança”, que equacione matérias como a recuperação de tempo de serviço dos professores, a crise na saúde, a emigração de jovens e a redução dos impostos, por exemplo. Miguel Albuquerque mais salientou que esta coligação tem todas as condições para “avançar com uma alternativa para o país”, que “está numa encruzilhada e não aguenta mais do mesmo”.

“O futuro do país joga-se nestas eleições”, alertou, lamentando a estagnação da economia e defendendo que o estado não pode continuar a suportar a economia. O líder dos sociais-democratas madeirenses falava à margem da inauguração do Coolzoone, um novo empreendimento localizado na Rua Imperatriz Dona Amélia.