O presidente do Governo Regional elogiou a escolha de Cláudia Monteiro de Aguiar para a Secretaria de Estado das Pescas, considerando que a nova governante, que hoje toma posse, terá “capacidade para levar a bom porto” uma pasta “que não é fácil”.

”Acho que a Cláudia Aguiar está de parabéns”, disse Miguel Albuquerque, à margem de uma visita a uma empresa de serralharia e carpintaria nos Canhas, na Ponta do Sol.

O chefe demissionário do Governo Regional realçou que a nova secretária de Estado terá responsabilidades “numa área muito importante para Portugal”, em articulação com o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, a quem também dirigiu elogios.

”Temos alguns desafios nas pescas, mas acho que ela tem toda a capacidade, pela inteligência, perspicácia e experiência política que tem, para levar a bom porto esta pasta, que não é fácil”, disse.

Questionado sobre esses desafios, Miguel Albuquerque apontou aspetos como a negociação das quotas de pesca, importação de pescado, e também “sensibilizar as pessoas para a aquacultura”. “É preciso avançar nesta área, que é uma área de futuro”, disse o presidente do Governo madeirense, precisamente no concelho que mais se opôs à instalação de jaulas de aquacultura.

Além disso, Miguel Albuquerque salientou que “há que continuar a modernizar a frota e garantir uma melhoria substancial das condições de vida dos pescadores”.