O presidente do Governo Regional diz que não há qualquer equívoco nem reserva mental relativamente à qualidade de Bruno Freitas, que impedido de liderar o IASAÚDE foi colocado na ARM. Notícia avançada pelo JM.

Albuquerque, confrontado com a posição dos deputados do PSD, que optaram pela abstenção neste ponto, garante que a situação não o incomoda. Rejeita que seja um drama e afirma que não pode agradar a gregos e a troianos. “Não entrego o poder aos incendiários”, garantiu.

Albuquerque afirmou ainda que não está ansioso quanto à apresentação do orçamento da Região esta tarde. Garante um bom orçamento, onde está consagrado aquilo que é preciso para diversas obras e por isso julga ser fundamental que o orçamento seja aprovado. “Espero que passe. Não faz sentido chumbar este orçamento. Acho que as forças políticas devem estar atentas ao que os madeirenses pedem”, defendeu uma vez mais, desta vez, à margem do lançamento da primeira pedra do complexo social de Santa Clara, obra da Santa Casa da Misericórdia do Funchal no âmbito do PRR.