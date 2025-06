Miguel Albuquerque defendeu, esta manhã, que está na hora de rever os critérios que norteiam os estudos sobre o risco de pobreza.

À margem de uma visita à Empresa de Cervejas da Madeira, o presidente do Governo Regional identificou a coincidência das ilhas surgirem sempre no topo destas listas, lembrando Canárias, Sardenha ou Sicília, com valores em alguns casos piores que o arquipélago madeirense.

De resto, Albuquerque evidenciou mesmo a incoerência dessa amostra, atendendo ao crescimento do PIB na Região.

O governante comentava as conclusões do Relatório de Balanço Social 2024, que coloca a Madeira como a segunda região com maior taxa de pobreza e com mais desigualdade do país, logo a seguir aos Açores.