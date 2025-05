Albuquerque dá vitória a Montenegro no debate de ontem nas televisões. “Dois minutos decisivos”

Miguel Albuquerque disse que, ontem, houve “dois minutos” no debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos “decisivos” para a “vitória” do líder do PSD.

Para Miguel Albuquerque, tal momento aconteceu quando o atual primeiro-ministro falou de “uma forma muito clara relativamente aquilo que um político tem de ser”.

Criticando a “ideia de transformar os políticos em anémonas, que não sabem fazer nada”, o presidente do PSD/M e do Governo Regional defendeu Luís Montenegro e sublinhou que “os políticos têm o direito a ter uma vida” e que “é bom que as portas giratórias entre a sociedade civil e o poder político existam, porque senão só vai haver políticos profissionais, pessoas que nunca fizeram nada”.

As declarações de Miguel Albuquerque foram proferidas à margem da abertura da placa central às comemorações da Festa da Flor. Um dos principais cartazes turísticos regionais, a Madeira espera registar uma taxa de ocupação de 95% para este festival.