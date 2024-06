O presidente do Governo Regional está confiante que as conversas que tem tido com os partidos vão chegar “a bom porto”.

“Têm sido úteis, profícuas e estamos a dar continuidade”, reafirmou, há instantes, Miguel Albuquerque, momentos antes de entrar para o evento Madeira Digital Transformation Week, que decorre numa unidade hoteleira do Funchal desde o dia 20 e termina a 28.

Albuquerque acredita que a viabilização seja possível. “Acho que os partidos que estão a conversar connosco entendem que é fundamental termos um Orçamento aprovado”, afirmou.

No dia do concelho de Santa Cruz, Albuquerque visita uma obra de grande importância. Um investimento ao nível da recuperação da antiga estrada do Aeroporto. O chefe do Executivo rejeita que seja provocação.