O presidente do Governo Regional considera que a Madeira teve muita sorte com a vinda de duas instituições de saúde mental. Vieram numa altura em que as condições eram precárias, abriram os seus espaços com grandes dificuldades mas, a verdade, é que “passados cem anos, são o grande pilar da Saúde Mental na Madeira” , apontou Miguel Albuquerque na abertura da V Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências, que decorre no auditório do Centro de Investigação do Funchal.

Admitindo que se encontra com uma surdez seletiva, o presidente do Executivo madeirense não deixou de dizer que tem acompanhado o que se passa na Saúde Mental. Garantiu que o Governo adotou uma filosofia inteligente, ao fazer um esforço redobrado para num espaço muito curto, registar recuperação em várias valências.

No caso da Saúde Mental, aproveitou-se para investir nas instituições para que deem resposta na área social. A cooperação com as duas- Casa de Saúde São João de Deus e Casa de Saúde Câmara Pestana- tem sido profícua. Lembrou que nos últimos 5 anos, os apoios para a área foi de 65.7 milhões de euros. E admitiu que a diária tem de ser revista, com efeitos retroativos. Sabe que as instituições têm maior número de especialistas, que precisam de melhor remuneração. Deixou a garantia da continuidade do apoio e agradeceu a eficácia que as instituições aplica nos utentes.