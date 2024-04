Miguel Albuquerque disse hoje que irá aproveitar a deslocação de Luís Montenegro ao Funchal para se reunir com o primeiro-ministro, numa reunião de trabalho para abordar os temas pendentes entre a Região e a República.

O encontro vai acontecer durante a deslocação de Luís Montenegro ao congresso do PSD/M, agendado para os dias 20 e 21 de abril.

Além desse encontro, o presidente do Governo Regional comunicou que serão pedidas duas reuniões, uma com o ministro das Finanças e outra com o ministro das Infraestruturas.

A reunião com o ministro das Finanças visa analisar a revisão da lei de finanças regionais e o encontro com o ministro das Infraestruturas para abordar a questão do cabo submarino.