À partida, de acordo com o responsável da AIMA, hoje na Madeira, são 600 a 700 pedidos de renovação da autorização de residência pendentes.

O presidente do conselho diretivo da AIMA explicou aos jornalistas, na loja do cidadão, que o propósito da passagem pela Região se prende com a visita às “diversas instalações da AIMA que estão pelo território nacional”, explicando que no caso concreto da “Madeira, há uma situação particularmente importante”, decorrente do quadro da extinção do SEF, sublinhando a “temática das renovações, das autorizações de residência e, nesse impasse, a solução encontrada é que a AIMA dê resposta, de facto, àqueles que pretendam “a renovação das autorizações de residência”.

Mais disse que essas autoridades “poderão acontecer a partir do momento do impulso do requerente, que solicita, de facto, a renovação. Nós estimamos que até maio, junho, julho, que esse processo esteja concluído”.Pedro Portugal Gaspar acrescenta que a estimativa é de que são “à volta de 600, 700 pedidos e, portanto, é isso que estimamos que seja resolvido nesse quadro”.

Mais se acrescenta que o balcão 16 é destinado à AIMA na Loja do Cidadão. O presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), Pedro Portugal Gaspar, visitou há momentos a Loja do Cidadão, no Funchal.

Foi acompanhado pelo diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes e e aguardado agora na Quinta Vigia.