Água celebrada esta terça-feira na Semana do Ambiente do Funchal

No âmbito da Semana do Ambiente do Funchal, esta terça-feira será dedica à temática da Água, segundo destaca a CMF, alcançou uma pontuação de 99,0% no que diz respeito à sua segurança na capital madeirense, em 2023.

A este propósito, uma nota enviada à redação sublinha que, anualmente, o município do Funchal manda realizar, por entidade devidamente acreditada, milhares de análises de água recolhidas em pontos de consumo públicos, e os resultados “têm demonstrado que a água que corre na torneira é de excelente qualidade”.

É neste sentido que a Câmara Municipal do Funchal incentiva as pessoas a consumirem água da torneira, “desconstruindo muitos dos mitos que colocam em causa a segurança do seu consumo”.

Para tal, durante a Semana do Ambiente, na Praça do Município, foi montado um “Quiosque das Águas”, onde é disponibilizado aos visitantes diversas bebidas aromatizadas, tendo por base de água da torneira.

“Enquanto disfrutam das propriedades hidratantes e refrescantes da água distribuída no Funchal, os visitantes poderão visitar a exposição, onde é dado a conhecer alguns dos investimentos realizados pelo Município para combater as perdas de água”, anuncia a edilidade.

Ademais, para quem visita a Semana do Ambiente, há também a possibilidade de conhecer algumas atividades desenvolvidas pelas Águas do Funchal, através da visita a dois dos veículos mais emblemáticos do Departamento, nomeadamente a viatura de deteção de fugas não visíveis e a viatura combinada de desobstrução de coletores de águas residuais.

Já os mais jovens terão oportunidade de jogar alguns jogos educativos, relacionados com a temática da qualidade da água ou ouvir um conto com Sofia Maul, neta de Günther Maul, famoso taxidermista e antigo diretor do Museu de História Natural do Funchal.