A Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico, está a promover em todos os concelhos da Região sessões de sensibilização e esclarecimento sobre o armazenamento de produtos fitofarmacêuticos e o preenchimento da ficha de condicionalidade, no âmbito de Ajudas Diretas. Estas sessões, que são direcionadas para os agricultores regionais, têm como objetivo principal a redução do número de inconformidades eventualmente detetadas nos controlos obrigatórios da condicionalidade, que podem resultar na devolução de verbas.

Assim, foi realizada uma sessão no Campo Experimental do Farrobo, no Porto Santo, dinamizada por Miguel Rodrigues, e que contou com a participação de 30 agricultores.

De salientar que os agricultores presentes nas sessões têm revelado grande interesse pelos temas abordados, bem como colocado questões bastante pertinentes, manifestando a sua satisfação pela importância da informação transmitida.