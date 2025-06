Agostinho Pedro Câmara, líder da Coligação Acredita Porto Santo, na sessão solene comemorativa do Dia do Concelho, destacou, em jeito de balanço destes quatro anos, os trabalhos que levaram ao regimento e funcionamento da Assembleia Municipal.

”Em cada sessão [da Assembleia] têm sido assistido, por esclarecimentos do presidente da Câmara, que sempre demonstrou uma grande preparação e conhecimento das matérias”, congratulou, lembrando os aumento das receitas que permitiram concretizar vários investimentos, sendo o Orçamento deste ano, o maior de sempre, superior a 10 milhões de euros.

Mais salientou o investimento previsto no âmbito do quadro 2030, no montante de 16 milhões de euros, os quais “com certeza serão estruturantes para a ilha”.