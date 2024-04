O 73.º Encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) está marcado para o próximo dia 5 de maio, na Igreja Paroquial de Fátima, Concelho do Funchal, segundo revelou a organização em comunicado.

“Os antigos militares, naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar (1961-1975). Incluímos também os militares que serviram na Índia (1954-1961). Aqueles que desejarem inscrever-se para participar neste evento devem comunicar até o dia 3 de Maio para o Tel. 968041678 para receberem mais informações. A despesa do almoço é compartilhada por todos e as famílias podem participar”, lê-se na nota de imprensa.

O dia 5 de maio coincide com a celebração do 6.º aniversário do AMMMSU, tendo sido elaborado um porgrama para a asssinalar a data, e que pode ser consultado a seguir:

Programa:

09h45: Visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, da Cruz da Caldeira;

11h00: Missa na Igreja Paroquial de Fátima, no Funchal;

11h45: Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. Esta cerimónia será realizada na Igreja, no fim da Missa;

12h30: Almoço no restaurante ‘A Montanha’, em São Gonçalo, no Funchal;

Segundo indicou a organização, haverá autocarros em Machico (08h15), Santa Cruz (08h3), Avenida do Mar (Junto à GNRm 09h00), em Câmara de Lobos (09h15), que posteriormente seguirão para o Santuário da Cruz da Caldeira. Depois de uma breve visita ao Santuário, a viatura segue para a Igreja Paroquial de Fátima, no Funchal, onde será celebrada a Missa.

Todas as recomendações das autoridades de saúde (DGS) e do Governo Regional estarão acauteladas.